Saeimā grib sašaurināt, kas drīkst vakcinēt: farmaceitus plāno izslēgt no regulējuma
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā otrdien diskusijas raisīja priekšlikums Epidemioloģiskās drošības likumā atcelt normu, kas noteiktos gadījumos ļauj ģimenes ārsta praksei vakcinācijas veikšanai piesaistīt apmācītu farmaceitu.
Priekšlikumu iesniedza deputātes Ingrīda Circene (JV) un Līga Kozlovska (ZZS), precizējot normu, kas patlaban nosaka, ka "vakcināciju drīkst veikt ārstniecības persona vai farmaceits atbilstoši kompetencei". Priekšlikums paredz izslēgt farmaceitu no šīs normas.
Veselības ministrijas (VM) pārstāvji skaidroja, ka pēc esošās normas vakcināciju veic ārstniecības persona atbilstoši kompetencei, vienlaikus nosakot iespēju ģimenes ārsta praksei nepieciešamības gadījumā vakcinācijā iesaistīt apmācītu farmaceitu, Ministru kabinetam deleģējot noteikt kārtību, prasības un gadījumus, kad šāda sadarbība ir pieļaujama. VM pārstāvji komisijā uzsvēra, ka Covid-19 pandēmijas laikā vakcinācijas veikšanai tika apmācīti 80 farmaceiti, un šis resurss varētu būt noderīgs arī nākotnē, piemēram, epidēmiju gadījumos vai situācijās, kad ģimenes ārstu praksēm trūkst kapacitātes.
Vienlaikus priekšlikumam kategoriski iebildusi Latvijas Ģimenes ārstu asociācija un Latvijas Ārstu biedrība, norādot, ka farmaceiti nav ārstniecības personas un ārstniecības procedūru veikšana ārpus ārstniecības iestādēm neatbilst Ārstniecības likuma regulējumam.
Arī sēdē tika uzsvērts, ka farmaceitiem nav pilnvērtīgas piekļuves pacienta medicīniskajai informācijai, kā arī pietiekamu zināšanu iespējamo komplikāciju izvērtēšanai. Circene komisijā norādīja, ka par ierastu praksi nevar kļūt situācija, kurā pacients vakcinējas aptiekā, kas nav ārstniecības iestāde.
VM pārstāvji skaidroja, ka esošā regulējuma saglabāšana neparedzētu farmaceitu patstāvīgu iesaisti vakcinācijā, bet gan stingri noteiktu, ka farmaceitu vakcinācijas procesā var piesaistīt tikai ģimenes ārsts un tikai atsevišķos gadījumos. Pēc ministrijas paustā, šāda pieeja varētu mazināt arī riskus, kas saistīti ar vakcīnu transportēšanu neatbilstošos apstākļos.
Tāpat iecerei izslēgt farmaceitus no regulējuma iebilda Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpilddirektore Kristīne Jučkoviča. Viņa norādīja uz pozitīvu pieredzi vairākās Eiropas Savienības valstīs, kur vakcināciju veic arī farmaceiti, un ar pakalpojumu esot augsta apmierinātība.
Aptieku biedrības priekšsēdētāja Agnese Ritene norādīja, ka pandēmijas laikā tika speciāli atvērti moduļi e-veselībā, kā arī speciāli apmācīti farmaceiti pēc nopietna apmācības kursa tika iekļauti ārstniecības personu reģistrā. Pēc viņas klāstītā, neviena valsts nav vēlējusies no šīs prakses atteikties. Tāpat viņa uzsvēra farmaceitu būtisko lomu sabiedrības informēšanā un dezinformācijas mazināšanā, norādot, ka aptieka ir vieta, kur var diskutēt par veselības profilaksi.