Tauki ap jostasvietu ir visbīstamākie - kardiologs skaidro, ko liekais svars patiesībā nodara organismam
Liekais ķermeņa svars nav tikai estētiska problēma, bet gan "gruzdošs, neredzams process", kas organismā rada hronisku iekaisumu un nopietni apdraud sirds un asinsvadu veselību, TV24 raidījumā "Ārsts atbild" uzsvēra Rīgas Stradiņa universitātes profesors un kardiologs Andris Skride.
Ārsts skaidroja, ka liekie tauki negatīvi ietekmē nieres un aknas, kā arī bojā asinsvadus – artērijas sāk no iekšpuses aizaugt, kļūst neelastīgas un stīvas. Tāpat liekais svars veicina sirds sieniņu sabiezināšanos, kas būtiski palielina sirds slimību risku.
Īpašu uzmanību kardiologs vērsa uz tauku izvietojumu ķermenī, norādot, ka visbīstamākie ir tieši tauki uz vēdera jeb viscerālā aptaukošanās.
"Tauki uz vēdera, ap iekšējiem orgāniem, aknām, zarnām un nierēm ir metaboliski aktīvāki. Šie tauki veicina insulīna rezistenci, palielina triglicerīdus jeb sliktos taukus asinīs un samazina labā holesterīna līmeni," brīdināja Skride.
Rezumējot riskus, Skride atsaucās uz kolēģa profesora Anatolija Danilāna teikto, atgādinot, ka "resns vēders nu nepavisam nav labi", un aicināja iedzīvotājus rūpēties par savu veselību un uzturēt veselīgu ķermeņa svaru.