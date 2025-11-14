Tautas medicīna: kāpēc dzērvenes ir mūsu veselības superoga?
Dzērvenes ir vitamīniem bagāti antioksidanti, kas stiprina organismu, samazina risku saslimt ar vēzi un sirds slimībām, palīdz atveseļoties pēc infarkta, ārstē urīnceļus, veicina kuņģa-zarnu trakta darbību, mutes veselību, pasargā no nierakmeņu veidošanās un izvada tos, ja nierakmeņi jau radušies, labvēlīgi ietekmē sirdi un asinsvadus, novērš dzimumorgānu herpes, ārstē kuņģa čūlu un kariesu.
Stāsta zāļu sieva Līga Reitere.
Kā izmantot ogas?
Dzērvenes vislabāk ēst svaigas – tas ir visvienkāršākais imunitātes stiprināšanas veids. Lai svaigās ogas saglabātu pēc iespējas ilgāk, ieber tās burkā un pārlej ar ūdeni. Glabā vēsumā – ledusskapja apakšējā plauktā, kastē vai pagrabā.
* Samal un samaisi ar medu. Tās ir ļoti labas zāles pie saaukstēšanās vai aizdomām par gripu un citiem vīrusiem. Svarīgi ēst svaigā veidā, nevis karsētu, piemēram, pie putras vai tējas, jo karsējot zūd C vitamīns.
* Dzērvenēm var pievienot sīpolu vai rutku – tā iegūsi vērtīgas zāles pret saaukstēšanos un vīrusiem.
* Var likt uz locītavām kā kompresi pret sāpēm.
* Izspied sulu. Imunitātei mēdz dzert arī karsētu dzērveņu sulu, taču ņem vērā, ka karsējot zūd C vitamīns.
* Visvērtīgākās ir dzērveņu miziņas, tāpēc pēc sulas izspiešanas tās izkaltē, samal pulverī un lieto imunitātes stiprināšanai ziemā. Sarkanās miziņas satur vielas, kas stiprina sirdi un asinsvadus.
* Dzērveņu mizām uzlej degvīnu. Šādu izvilkumu var lietot iekšķīgi.
* No pārkaltušām un aizmirstām dzērvenēm taisi pulveri un pievieno imunitātes pulverim, kas iegūts, samaļot dzērveņu mizas. Tikpat labi to var pievienot kādam saldajam ēdienam un apēst.
* Gatavo sukādes, noturot ogas cukurā. Tādu ogu labums ātrāk uzsūcas asinīs, jo cukurs tāpat kā degvīns ir ātrais nesējs.
Lieto skaistumkopšanā!
* Ja jānotīra sastrādātas, melnas rokas un nagi, tad dzērveņu skābums tos labi attīrīs un izbalinās.
* Ar dzērveņu kompresi var padarīt gaišāku sejas ādu. Vari balināt vasaras raibumus un tumšākus ādas plankumus, tikai ņem vērā, ka dzērvenes izbalinās ne tikai konkrēto vietu, bet arī ādu tai apkārt.
Interesanti
Dzērvenes ir rudens ogas, kas par savu nosaukumu var pateikties dzērvēm – tām patiesi garšo šīs ogas. Rudenī nenolasītās ogas pavasaros dzērvēm ir pirmā barība.