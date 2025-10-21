Foto: Daugavpils reģionālā slimnīca / Facebook
Esi vesels
Šodien 18:36
Pelnītā atpūtā devusies daktere Ļubova Gavrilova, kura Daugavpils slimnīcā strādāja kopš 1988. gada
Pēc daudzu gadu darba pelnītā atpūtā devusies Daugavpils reģionālās slimnīcas anestezioloģe, reanimatoloģe Ļubova Gavrilova.
Viņa savu profesionālo ceļu slimnīcā sāka 1988. gada 4. janvārī un vairāk nekā trīsdesmit piecus gadus veltīja pacientu veselības aprūpei un dzīvības glābšanai, informē slimnīcas pārstāvji.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vadība un kolektīvs izsaka sirsnīgu pateicību Ļubovai Gavrilovai par viņas profesionālo ieguldījumu, augsto atbildības sajūtu un nesavtīgo darbu, kas ir bijis nozīmīgs ne tikai slimnīcas, bet arī visas Daugavpils pilsētas un reģiona iedzīvotāju veselības aprūpē.