Ritas Lasmanes un Helmuta Bēķa erotiskā romāna "Kāds, kuru es nepazīstu" atvēršana; 30.10.2025
"Pārvācies uz jaunu īres dzīvokli, Andris pastkastītē atrod kādam citam adresētu vēstuli un atbild an. Drīz vien viņš saņem atbildi, ...
Rita Lasmane pēc traģēdijas vēl vairāk satuvinājusies ar meitu
Attiecību un seksa eksperte, lektore un vēsturniece Rita Lasmane izbauda kopīgu laiku ar savu jaunāko meitu, kulinārijas blogeri un meistarklašu vadītāju Agnesi Lasmani-Riekstiņu.
Nesen uz Ritas Lasmanes un rakstnieka Helmuta Bēķa kopdarba - erotiskā romāna "Kāds, kuru es nepazīstu" - atklāšanas svētkiem bija atnākusi arī Agnese, lai klātienē atbalstītu un priecātos par mammas jaunāko radošo veikumu.
Agnese ir divu dēlu – Ričarda un Henrija – mamma. Savulaik viņa saimniekoja savā kafejnīcā, bet tagad aizrāvusies ar kulinārijas bloga veidošanu un pasniedz ēdienu gatavošanas meistarklases. Rita piebilst, ka nākotnē, pilnīgi iespējams, nāksim uz Agneses pavārgrāmatas atvēršanas svētkiem, jo arī viņai padodoties rakstīšana. “Es ļoti lepojos ar savu daudzpusīgo mammu, kas dzīves gaitā visu ko ir darījusi un labi darījusi. Man ir liels prieks, ka mammai nu jau ir trešā grāmata iznākusi, un tas nebūt vēl nav viss... Mēs nupat atgriezāmies no Turcijas ceļojuma, tā laikā viņai tapa jauns grāmatas sižets,” mammas radošo darbību sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" raksturo Agnese.
Rita Lasmane 2022. gada martā piedzīvoja ļoti smagu dzīves triecienu – pēc slimības mūžībā aizgāja vecākā meita Gundega, kurai tobrīd bija 44 gadi. Lai sadzīvotu ar meitas pāragro zaudējumu, Ritai palīdzēja psihoterapeits, kuru bija atradusi jaunākā meita Agnese, kas ierosināja šajā situācijā pieņemt palīdzību no malas. Ritai ar jaunāko meitu Agnesi vienmēr bijušas sirsnīgas attiecības, bet pēdējos gados abas vēl jo vairāk satuvinājušās un pavada laiku kopā. Agnese vēl bija maza meitene, kad mamma veidoja un izdeva erotiska satura žurnālu "Princese": “Tas man bija tik daudz apkārt, bet es neaizrāvos ar žurnālu lasīšanu. Kad audz ģimenē, kur uz brokastu galda stāv dažādu pliku meiteņu bildes, tu pats neizvēlies par šīm tēmām interesēties savā brīvajā laikā. Es arī neesmu bilžu un žurnālu cilvēks, es neklausos raidierakstus un arī ar filmām neaizraujos, mani vairāk interesē fiziski rokās paņemt un izlasīt grāmatu. Esmu īsts grāmatu tārps.”
Rita ar Agnesi ir kaislīgas ceļotājas: “Nupat ar maniem bērniem un māsas bērnu, un mammu bijām aizbraukušas atpūsties uz Turciju. Bērni jau ir pietiekami patstāvīgi, no rīta uz baseinu cēlās gluži kā uz darbu, un tad mēs ar mammu varējām ļauties savām izklaidēm. Nedēļas laikā izrunājām vairāku gadu tēmas, izklačojāmies.”
“Mamma dzīvo Jūrmalā, un es reizi mēnesī no Rīgas braucu pie viņas, tad ir tikai mūsu abu tikšanās. Divatā izstaigājamies gar jūru un garšīgi paēdam. Tas ir mūsu kvalitatīvi pavadīts laiks, kas abām tik ļoti vajadzīgs. Mums ir arī savas ģimenes tradīcijas, ko ievērojam. Kopā atzīmējam vārda un dzimšanas dienas, abas aizejam uz restorānu. Mamma ir arī mūsu ģimenes galvenais atbalsts mazbērnu pieskatīšanā. Pat grūti iztēloties vēl labāku vecmāmiņu. Mēs ar vīru varam brīvi braukt ceļojumos, pateicoties tikai un vienīgi manai mammai,” stāsta Agnese.