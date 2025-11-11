Priekules pagastā mīklainos apstākļos pazudis suns - saimnieki lūdz līdzcilvēku palīdzību
Zane sociālajā vietnē "Facebook" norada, ka 1. novembrī, Priekules pagastā medību laikā pazuda viņas opapa suns - Keita. Mežā, kur notika medības, atrasta suņa kakla siksna un atstarojošā veste.
"1. novembrī Priekules pagastā medību laikā mūsu medniece Keita tā aizrāvās ar medījuma dzīšanu, ka nozaudēja savu saimnieku! Saimnieks mājās atnāca, bet Keita - nē! Milzīgs lūgums, ja satiekat savā ceļā šo skaisto suņu dāmu, zvaniet 26260526 vai 28732895. Varētu atrasties Purmsātu, Gramzdas apkārtnē," 1. novembrī rakstīja Rigonda Džeriņa.
Bet 10. novembrī viņas teikto papildināja Zane, norādot, ka "meža vidū tika atrasta Keitas izsekošanas kaklasiksna un košas krāsas kakla siksna - abas bija noņemtas un noliktas uz zemes". "Nav ne asiņu pēdu, ne spalvu vai citu pazīmju, kas liecinātu par sadursmi ar meža zvēru. Siksnas ir smuki noņemtas un tur pat atstātas. Visvairāk nomoka neziņa, kas ar viņu ir noticis!" pauž Zane.
Tuvinieki norāda, ka GPS signāls neuzrāda Keitas atrašanās vietu un pauž cerību, ka suņuku vēl izdosies atrast. Viņi lūdz ikvienu, kam ir jebkāda informācija par notikušo, vai kurš ir redzējis Keitu - atsaukties, piesolot atlīdzību. "Šobrīd nezināmā un nesaprotamā vēl vairāk... Turpinām cerēt!" pauž Rigonda.