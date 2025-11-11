Premjere neatrod laiku, lai tiktos ar Valsts prezidentu
Līdz šim bijis ierasts, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) katru nedēļu, trešdienu rītos tiekas ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, taču laikā, kad tuvojas daudz izdiskutētā, strīdīgā valsts budžeta pieņemšana un dialogs starp abām amatpersonām varētu būt īpaši svarīgs, premjere izvēlējusies netikties.
Jauns.lv vērsās gan Ministru prezidentes birojā, gan arī Valsts prezidenta kancelejā, lai vaicātu – kādēļ un pēc kuras puses ierosinājuma nolemts nerīkot tikšanos Rīgas pilī.
Premjeres birojs sniedza lakonisku atbildi, pēc būtības pasakot, ka tikšanās nenotiks, jo atcelta: “Valsts prezidenta un Ministru prezidentes tikšanās šonedēļ nenotiek darba kārtības izmaiņu dēļ.” Sīkākus paskaidrojumus birojā nesniedza.
Tikmēr Valsts prezidenta kancelejā izvēlējās atklāt, ka tikšanās nav ieplānota, tieši pēc Ministru prezidentes iniciatīvas: “Pēc Ministru prezidentes lūguma iknedēļas tikšanās ar Valsts prezidentu šonedēļ nav plānota.”
Gan Evika Siliņa, gan Edgars Rinkēvičs – kurš nesen atgriezies no oficiālās vizītes Brazīlijā – ir tepat Latvijā. Būtiski, ka vēl tajā pašā dienā Siliņa – vismaz spriežot pēc publiski pieejamās dienaskārtības – plāno būt Rīgas pilī pulksten 15.00, uz Nacionālās drošības padomes sēdi.
Jauns.lv jau iepriekš ir vēstījis, ka jau kopš gada sākuma valda manāms saspringums Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un premjeres Evikas Siliņas attiecībās, kas ir novērojams arī publiskajā telpā.
Tam kārtējais apliecinājums bija vēl oktobra sākumā notikusī abu augsto amatpersonu tikšanās Rīgas pilī un tās atšķirīgais foto atspoguļojums no Valsts prezidenta kancelejas un no Valsts kancelejas (Ministru kabineta) puses.
Pirms tam, martā publiski izskanēja arī tas, ka tobrīd premjere dabūjusi brāzienu no prezidenta, kurš paudis, ka “sabiedrība gaida rezultātu” virknē tobrīd (un arī šobrīd) aktuālos jautājumos.
Šobrīd, protams, galvenā aktualitāte ir valsts budžets. Darbu pie nākamā gada budžeta projektam iesniegto priekšlikumu izskatīšanas atbildīgā komisija sāks pēc tam, kad par katru no tiem būs saņemts Ministru kabineta atzinums. Paredzēts, ka galīgajā lasījumā par likumprojektu “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” un to pavadošajiem likumprojektiem Saeima lems 5. decembrī.