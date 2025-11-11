Ģimene no Rīgas pārceļas uz Maskavu, taču tur saskaras ar negaidītu problēmu
Ģimene no Latvijas, kas pārcēlusies uz Maskavu, lai bērni mācītos krievu valodā, saskārusies ar negaidītu problēmu - viņu astoņus gadus veco meitu Olju jau vairākas reizes atteikuši uzņemt otrajā klasē.
2025. gada vasarā Viktorijas ģimene ar vīru - abi ir dzimuši Rīgā, - pārcēlušies uz Maskavu, ziņo Krievijas mediji. Pāris audzina divas meitas - astoņus gadus veco Olju un sešus gadus veco Anju. Galvenais pārcelšanās iemesls bija Latvijas skolu pāreja uz mācībām tikai valsts valodā, pēc kā vecākajai meitai radās grūtības mācību procesā.
"Visu pirmo klasi ar bērnu principiāli runāja tikai latviešu valodā. Meita nāca mājās un teica: "Man skolā patika, bet es neko nesapratu." Ar lielām grūtībām viņa pabeidza pirmo klasi," stāsta Viktorija.
Pēc mācību gada beigām ģimene nolēma pārcelties uz Krieviju, iesniedzot dokumentus uzturēšanās atļaujai un izvēloties Maskavu kā pastāvīgo dzīvesvietu. Mazāko meitu bez problēmām uzņēma bērnudārzā, bet ar vecāko radās grūtības. Pieteikumu Oljas uzņemšanai otrajā klasē vairākas reizes noraidīja - vispirms formālu dokumentu nepilnību dēļ, vēlāk pēc obligātā krievu valodas testa, kura rezultātus komisija atzina par neatbilstošiem prasībām.
Pēc Viktorijas teiktā, meitene labi saprot krievu valodu un pat pašrocīgi izlabojusi kļūdu testā. Tomēr vecākiem paziņoja, ka eksāmenu viņa varēs kārtot tikai pēc trim mēnešiem.
"Ko tad astoņus gadus vecam bērnam vispār vajadzētu zināt? Viņa tik ļoti gaidīja, kad sāks skolu, bet tagad sēž mājās bez komunikācijas un draugiem," stāsta māte.
Ģimene iesniegusi apelāciju komisijas lēmumam, taču jau otro nedēļu nav saņēmusi atbildi. Viktorija atzīst, ka cerēja uz sapratni Krievijā, taču saskārusies ar birokrātiskām barjerām un nenoteiktību, kas neļauj viņas meitai turpināt mācības.