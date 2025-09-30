Ar ko patiesībā draud dzelzs deficīts, skaidro ģimenes ārste Signe Novika
Dzelzs trūkums organismā var izraisīt nopietnas veselības problēmas, jo tas kavē skābekļa piegādi audiem un orgāniem, īpaši smadzenēm. Ja dzelzs deficīts ir biežs, īpaši sievietēm, tas var radīt gan mazasinību, gan bērnu attīstības traucējumus grūtniecības laikā.
Skaidro ģimenes ārste Signe Novika.
Dzelzs ir ārkārtīgi svarīgs mikroelements, kas organismu apgādā ar skābekli, un tas ir vajadzīgs visiem orgāniem un audiem. Visātrāk bez skābekļa bojā iet smadzenes – tās var izdzīvot tikai piecas minūtes. Pietiekams dzelzs daudzums ir ārkārtīgi svarīgs sievietei grūtniecības laikā, lai bērniņš piedzimtu vesels. Ja dzelzs pietrūkst, bērniņš var nākt pasaulē ar dzelzs deficīta anēmiju, kas var nozīmēt attīstības traucējumus.
Uzņem ar uzturu
Ir dažādi iemesli, kuru dēļ organisms zaudē dzelzi, tomēr bieži vien cilvēki neuzņem pietiekami daudz šī mikroelementa ar uzturu. Īpaši tas raksturīgs veģetāriešiem un vegāniem, jo augu valsts produkti satur mazāk dzelzs.
Lai uzņemtu pietiekamu daudzumu dzelzs, ēd produktus, kas to satur. Visvairāk dzelzs ir liellopu un cūku aknās, daudz dzelzs ir arī gaļā, zivju ikros, ēdamajos gliemežos, austerēs, ar mizu vārītos kartupeļos, nevārītās auzu pārslās, ķirbju, kaņepju, sezama un saulespuķu sēklās, Indijas riekstos, saulē kaltētos tomātos, pētersīļos, timiānā, melnajos piparos, žāvētās aprikozēs, kakao pulverī un tumšajā šokolādē.
Kāpēc trūkst dzelzs?
Visbiežāk dzelzs trūkumu konstatē sievietēm, jo katru mēnesi mēnešreižu laikā kopā ar asinīm tiek zaudēts arī dzelzs. Šī mikroelementa rezerves tiek izsmeltas arī grūtniecības un zīdīšanas laikā. Grūtniecēm bieži ir zems hemoglobīna līmenis asinīs, tāpēc ir svarīgi to kontrolēt un atjaunot. Tomēr šeit ir kāda nianse – ja sievietei ir trīs bērni un ja viņa pati savā ģimenē bija trešais bērns, tad viņai jau piedzimstot hemoglobīna līmenis bija zemāks par normu un viņai šāds hemoglobīna daudzums ir normāls. Tas nozīmē, ka šīs sievietes trešajam bērnam hemoglobīna norma būs vēl zemāka nekā viņai pašai. Ārstam tas jāņem vērā, izvērtējot hemoglobīna rādītājus asinsanalīzēs.
Bērni dzelzi zaudē augšanas periodā, savukārt pieaugušie nespēj atjaunot dzelzs rezerves, ja tā neuzsūcas pietiekami labi, to var provocēt zarnu saslimšanas, tostarp gļotādas iekaisums, kuņģa samazināšanas operācija.
Strauju dzelzs zudumu novēro, ja organismā ir asiņošana. Tas var būt saistīts ar kuņģa čūlas asiņošanu, zarnu polipiem, hemoroīdiem, prostatas un urīnceļu asiņošanu, pārtrūkušu ārpusdzemdes grūtniecību, nopietnākos gadījumos – ar onkoloģiju, visbiežāk resnās zarnas vēzi.
Veic analīzes
Dzelzs deficīta simptomi ir nespecifiski – nogurums un nespēks. Tomēr, ja ilgstoši jūties nogurusi, jādodas pie ģimenes ārsta un jāveic asinsanalīzes. Visiem pacientiem, kuri sūdzas par nogurumu, ārstam uzreiz vajadzēt nozīmēt pilnu asinsainu, kas parāda arī hemoglobīna daudzumu, un pārbaudīt feritīna līmeni asinīs. Feritīna rādītājs liecina par dzelzs rezervēm organismā. Ja ir samazināts hemoglobīna un eritrocītu daudzums, tad mazasinība ir nesen sākusies, bet pie ilgstošas mazasinības ir samazināts feritīna daudzums un citi, daudz specifiskāki ar eritrocītiem saistīti rādītāji.
Palīdz tikai dzelzs preparāti
Ja analīzes uzrāda samazinātu hemoglobīna un feritīna daudzumu, ar uzturu to kompensēt vairs nav iespējams, ir jālieto dzelzi saturoši preparāti. Aptiekās pieejami gan recepšu, gan bezrecepšu līdzekļi. Ja dzelzs deficīts ir ievērojams, to atjauno, preparātu ievadot vēnā. Šādu lēmumu ārsti gan pieņem reti, turklāt to dara procedūru kabinetos, kur pieejama aparatūra cilvēka atdzīvināšanai, jo, ievadot dzelzi vēnā, atsevišķos gadījumos cilvēks var piedzīvot anafilaktisko šoku.
Dzelzi aizvietojoša terapija jālieto trīs mēnešus, pēc tam jāveic analīzes, lai pieņemtu lēmumu, vai to nepieciešams turpināt.
Ja dzelzs zudums ir pēkšņs un saistīts ar iekšējo asiņošanu, kuras dēļ cilvēks nonācis slimnīcā, tad dzelzs rezerves atjauno, pārlejot asinis.