SPKC: gripas aktivitāte Latvijā saglabājas zema
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi informē, ka 2025. gada 41. nedēļā (6.–12. oktobrī) gripas un citu akūtu elpceļu infekciju (AEI) izplatība Latvijā saglabājas zemā līmenī.
Gripa klīniski noteikta trīs pacientiem (4,2 gad. uz 100 000 iedz.), kas ir mazāk nekā iepriekšējā nedēļā (9,9 gad. uz 100 000 iedz.). Gadījumi reģistrēti vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem, divi gadījumi Jelgavā un viens Rīgā.
Ar citām akūtām elpceļu infekcijām nedēļas laikā ģimenes ārstu praksēs vērsušies 970 pacienti jeb vidēji 1 366 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Augstākā saslimstība joprojām reģistrēta bērniem 0–4 gadu vecuma grupā. Pneimonijas gadījumā nedēļas laikā vērsušies 34 pacienti, kas atbilst iepriekšējās nedēļas līmenim.
Slimnīcās ar smagām akūtām respiratorām infekcijām (SARI) ārstējušies 143 pacienti, kas veido 3,4% no visiem stacionētajiem pacientiem. No slimnīcās testētajiem pacientiem uz gripu pozitīvs rezultāts konstatēts četriem pacientiem (1,9%) – trijos gadījumos noteikta A tipa gripa, vienā – B tipa gripa. RSV pozitīvo paraugu īpatsvars palielinājies no 2,6% līdz 7%, savukārt Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars samazinājies no 11,4% līdz 8,3%.
Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā 41. nedēļā gripas vīrusi un RSV vēl netika konstatēti, taču citi elpceļu vīrusi apstiprināti 39 gadījumos – visbiežāk rinovīrusi, kā arī atsevišķi paragripas, adenovīrusu un bokavīrusu gadījumi. Tāpat šobrīd nav novērojams izteikts bakteriālo elpceļu infekciju pieaugums – Mycoplasma pneumoniae pozitīvo paraugu īpatsvars šonedēļ bija tikai 1,5%, kas ir ievērojami mazāk nekā tajā pašā periodā pērn (18,4%).
Globāli, pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, gripas aktivitāte saglabājas zemā līmenī, dominējot A tipa vīrusiem. Eiropas reģionā pozitīvo gripas testu īpatsvars vidēji ir 4%, kas ir zem epidēmiskā sliekšņa.