“Ko stāvi durvīs, nāc iekšā!” Putins domā, ka savā uzrunā asprātīgi “iedzeļ” Zelenskim, neapjaušot kā izgāzies
Runa šoreiz ir par videoklipu, kuru nesen izplatīja Ukrainas puse. Tajā Volodimirs Zelenskis redzams blakus Krievijas it kā “kontrolētajai” Kupjanskai.
Medijus un sociālajos tīklos kā Krievijas “Z patriotu” tā Ukrainas atbalstītāju pusē maz bija tādu, kuri ignorēja šo video. Galu galā Ukrainas līderis brīvi filmējas pie pilsētas, kuru krievi sakās ieņēmuši.
Par to, cik šis apgalvojums ir tuvs patiesībai ir šaubas, taču absolūti necik šaubu nav par to, ka lēnā krievu okupantu virzīšanās ap Pokrovsku maksā ļoti daudz okupantu dzīvību.
“Z patrioti” savu sašutumu par Zelenska video pauda pa labi, pa kreisi – žults no Kremļa pusē esošu kara apskatnieku mutēm tika arī Krievijas armijas vadībai. Taču nu šo sociālo tīklu videoklipu ir komentējis arī pats Vladimirs Putins.
Sev ierastajā stilā viņš atgādinājis visiem, ka “Zelenskis ir talantīgs aktieris”, ko Putins it kā “saka bez ironijas”. Tad agresorvalsts diktators paudis, ka esot “kaut kādas nesakritības ar Kupjanskas zīmi”, kas redzama video, sīkāk nepaskaidrojot savus argumentus.
Tad sekoja vēršanās pie Zelenska: “Bet ko tad tu stāvi, tā teikt, durvīs? Nāc iekšā mājā!” Ar šo acīmredzot Putins cerējis iedzelt Ukrainas līderim par to, ka video filmēts tikai Kupjanskas pievārtē un iekšā pilsētā gan Zelenskis neesot uzdrīkstējies iet.
Te gan grūti saprast, kādēļ Putins izvēlējies “dzelt” šādā veidā, jo pasaule un, domājams, arī viņa pavalstnieki Krievijā vēl nav aizmirsuši garos galdus, pie kuriem viņš sēdināja savus pirms tam nedēļām ilgai karantīnai pakļautos viesus Covid-19 pandēmijas laikā.
Lieliski dokumentēts ir arī tas, ka Putins kopš sava iebrukuma 2022. gada 24. februārī pats ir kļuvis ar vien paranoiskāks, frontei tā pa īstam tuvumā, iespējams, bijis vien sapņos un paša izraisīto traģisko karu konsekventi novēro no liela attāluma, Krievijas Federālā drošības dienesta pasargāts.