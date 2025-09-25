SPKC informē, ka drīzumā sāksies vakcinācija pret sezonālo gripu
Tuvojoties gripas aktivitātes sezonai, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina iedzīvotājus apsvērt un plānot vakcināciju pret gripu.
SPKC uzsver, ka labākais laiks vakcinēties pret gripu ir oktobra beigās vai novembra sākumā, lai līdz gripas epidēmijas pacēlumam būtu izveidojusies aizsardzība un tā saglabātos visā gripas aktivitātes laikā.
Epidemioloģiskās uzraudzības dati liecina, ka Latvijā gripas izplatība parasti sasniedz epidēmijas apmērus janvāra otrajā pusē, bet visaugstākā saslimstība tiek novērota februārī, pakāpeniski samazinoties līdz aprīlim vai pat maijam. Tāpēc agri uzsākta vakcinācija (septembrī vai oktobra sākumā) nodrošina aizsardzību galvenokārt tikai sezonas sākumposmā, jo visefektīvākā imunitāte pēc vakcinācijas ir pirmajos četros mēnešos, bet vēlāk tā pakāpeniski samazinās. Līdz ar to pavasara mēnešos aizsardzība var būt vājāka un saslimšanas risks lielāks.
Aptuveni 10% iedzīvotāju katru gadu saslimst ar gripu. Lielākajai daļai slimība norit viegli vai vidēji smagi, taču iespējama arī smaga saslimšana ar nopietnām komplikācijām un hronisku slimību saasināšanos. Visbiežāk smagi slimo mazi bērni, seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām.
SPKC epidemioloģiskās uzraudzības dari liecina, ka pagājušajā epidēmiskajā sezonā gripas dēļ miruši 146 cilvēki, lielākā daļa no kuriem (137 pacienti jeb 94%) nebija vakcinēta.
Lielākā daļa mirušo (122 cilvēki jeb 84%) bija seniori vecumā virs 60 gadiem. Salīdzinot pret gripu vakcinēto un nevakcinēto iedzīvotāju daļu, tika secināts, ka seniori, kuri nebija vakcinēti 1,7 reizes biežāk ārstējušies ar gripu slimnīcās, bet 2,8 reizes miruši gripas dēļ, nekā seniori, kuri veikuši sezonālo vakcināciju pret gripu. Turklāt augstas devas vakcīna Efluelda Tetra, kas ir paredzēta senioriem, izrādījās aptuveni divreiz efektīvāka nekā standarta devas vakcīna. Līdzīgs pozitīvs vakcinācijas efekts tika novērots arī iepriekšējās sezonās.