No augstceltnes balkona nokritusi šokējošā influencere "Marija Magdalēna". Pirms nāves viņa atstāja mulsinošu vēstījumu
Ar plastiskajām operācijām apsēstā influencere un sociālo tīklu zvaigzne “Marija Magdalēna” savā “Instagram” kontā publicēja savādu vēstījumu dažas stundas pirms tam, kad viņas dzīvība aprāvās pie “Patong Tower” viesnīcas augstceltnes Taizemes Phūketas salā.
33 gadus vecā meksikāņu un kanādiešu izcelsmes influencere, kuras īstais vārds bija Denīze Ivonna Džārvisa Gongora, nolēca vai nokrita no sava devītā stāva numuriņa balkona 9. decembrī nieka dažas minūtes pēc ierašanās. Numuriņu viņa bija rezervējusi uz vienu dienu, vēsta vietējais izdevums “The Phuket News”. Viņas līķi atrada netālu no 31 stāva viesnīcas ieejas.
Savā pēdējā soctīklu ierakstā viņa ievietoja kadru no slavenās filmas “The Truman Show” noslēdzošās ainas. Tajā Džima Kerija atveidotais varonis paklanās un saka: “Ja nu gadījumā mēs vairs netiksimies— labdien, labvakar un arlabunakti.” Klāt viņa pielika attēlu, kas, domājams, bija viņas bērnības fotogrāfija. Savukārt cita konta nosaukumu viņa nomainīja uz "MaryMagdaleneDied".
Viņa kļuva slavena ar neskaitāmām plastiskajām operācijām faktiski visās ķermeņa daļās, kas visnotaļ simpātisko jaunieti pārvērta diezgan savdabīga izskata būtnē. Šīm operācijām viņa iztērēja vairāk nekā pusmiljonu dolāru.
The fact that this is her before the surgeries is crazy bra pic.twitter.com/fXt8FNLROc— ɪɢ: ʙɪɢɢᴋᴀʏʏʀᴏᴜɴᴅꜱ (@bigkayrounds) December 13, 2025
“Cilvēkus fascinē un mulsina mans ķermenis,” viņa reiz izteikusies kādā “YouTube” klipā. “Man tiešām patīk operācijas, man patīk plastiskā ķirurģija, tā ir viens no maniem hobijiem.”
Kā vēsta “The Sun”, Denīze uzauga Kanādā ļoti stingrā reliģiskā ģimenē, bērnībā viņai bija aizliegts pat skatīties Disneja animācijas filmas. Tomēr jau 12 gadu vecumā viņa sadumpojās, kļuva seksuāli aktīva un sāka lietot alkoholu un narkotikas, bet 17 gadu vecumā strādāja par striptīza dejotāju, pēc tam pārejot uz eskorta pakalpojumiem.
21 gada vecumā viņa sāka veikt plastiskās operācijas, tostarp kļūstot slavena ar milzīgiem krūšu implantiem, nenormāli uzpūstām lūpām un vēl trakāk palielināto pēcpusi. Daudzas operācija tika veiktas nelikumīgi, tādēļ viņa zem skalpeļa gūlās dažādās pasaules valstīs un ne reizi vien gandrīz nomira uz operāciju galda. Piemēram, 2022. gadā viņas pēcpuse esot sākusi burtiski pūt pēc nelegālām silikona injekcijām, kad “dakteris” viņas brūces aizlīmēja ar superlīmi. Šajā laikā viņa arī sūdzējās, ka neskaitāmo lūpu operāciju dēļ vairs nespēja aizvērt muti. Savukārt 2023. gadā viņa uz laiku pat palika ar vienu krūti, jo uzsprāga vienas krūts implants. Pavisam nesen viņa gandrīz zaudēja redzi pēc acu ābolus tetovēšanas. Gadu pirms nāves viņa sāka tetovēt visu ķermeņa augšdaļu ar melnu tinti, vēsta “Daily Mail”.
Tomēr par spīti apsēstībai ar operācijām, mūža beigās viņa reizēm pauda nožēlu un vēlmi atgriezties pie dabiskāka izskata. Emocionālā 2023. gada ierakstā viņa atzina, ka ir “iesprostota bezgalīgā plastiskās ķirurģijas ciklā” un nepārtraukti gājusi uz operācijām, lai labotu iepriekšējo neveiksmīgo operāciju sekas. “Tas vairs nav jautrais mazais piedzīvojums, tas izsūc visos iespējamos veidos,” viņa atzina. “Mans laiks, bankas konts, enerģija, veselība, viss tiek izsūkts.”