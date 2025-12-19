Grūti noticēt... Putins atklāj par sevi ko nedzirdētu
Krievijas prezidents Vladimirs Putins tiešraides "Tiešā līnija" laikā atzinis, ka dažreiz pats brauc pa Maskavu.
73 gadus vecais Putins norādīja, ka to dara reti un inkognito, bet visbiežāk izmanto šoferi.
"Tas gadās [braucu pats pa Maskavu], bet ļoti reti. Dažreiz vienkārši braucu bez jebkāda ceļu policijas pavadījuma utt. Tā nav bezjēdzīga braukšana. Ir interesanti paskatīties pa automašīnas logu ne tikai ceļā no rezidences uz Maskavu. Bet arī dažādos Maskavas rajonos – interesanti redzēt, kas apkārt notiek," sacīja Putins.
Komentētāji uz šo informāciju reaģēja ironiski: "Vai tad viņš vēl arī nepārģērbjas par bezpajumtnieku un nestaigā pa Maskavas ielām, lai paklausītos, par ko runā cilvēki, un redzētu, kā dzīvo parastie Krievijas iedzīvotāji?"
19. decembrī Maskavā notika pasākums "Gada rezultāti kopā ar Vladimiru Putinu". Tradicionālā tiešraides līnija notika kā ikgadēja preses konference un tiešraide, un to vadīja Pavels Zarubins un Jekaterina Berezovska. Saskaņā ar ziņojumiem uz tiešo līniju tika saņemti gandrīz 3 miljoni jautājumu no žurnālistiem un iedzīvotājiem no dažādiem Krievijas reģioniem.