Pieejams vienkāršs veids, kā aptiekā saņemt citam cilvēkam izrakstītas zāles
Ņemot vērā gripas epidēmijas izplatību un citas akūtas saslimšanas, aktuāla kļūst nepieciešamība aptiekā iegādāties citai personai izrakstītas zāles.
To var paveikt, aptiekā uzrādot citai personai izrakstītās e-receptes ID numuru vai E-veselības sistēmas portālā www.eveseliba.gov.lv deleģējot personas, kuras būs tiesīgas aptiekā izmantot iedzīvotājam izrakstītās e-receptes, uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu.
Lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles (piemēram, radiniekam vai kaimiņam), aptiekā jāuzrāda e-receptes ID numurs. Tas ir pieejams ārstam un pacientam E-veselības sistēmā, tāpēc ieteicams to izdrukāt vai saglabāt kā attēlu telefonā.
Papildu e-receptes ID numuram ir jānosauc pacienta vārds, uzvārds un jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments, lai farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu saņēmēju. Būtiski, ka aptiekā nav jānosauc pacienta personas kods vai jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments.
Vienlaikus iedzīvotājs E-veselības sistēmas portālā www.eveseliba.gov.lv var deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei.
Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu iegādei, aptiekā uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu.
Lai piešķirtu kādai personai “tiesību deleģējumu” piekļūt medicīniskajiem datiem, tajā skaitā, izrakstītajām e-receptēm, nepieciešams autorizēties E-veselības sistēmas portālā www.eveseliba.gov.lv. Sadaļā “Tiesību deleģējumi” ir jāklikšķina uz izvēlnes “Pievienot jaunu deleģējumu” un jāaizpilda tajā nepieciešamā informācija par personu, kurai tiks deleģēta e-recepšu apskatei un izmantošanai.
Ja persona pati neizmanto digitālos rīkus, bet vēlas deleģēt citu cilvēku piekļuvei E-veselībai, tai jādodas uz Nacionālo veselības dienestu (NVD), jāuzrāda sava pase vai personas apliecība (eID) un jāiesniedz rakstisks iesniegums par "tiesību deleģējuma" piešķiršanu.
Ja iedzīvotājs nevar apmeklēt NVD klientu apkalpošanas centrus, tad iesniegumu kopā ar notariāli apstiprinātu pilnvaru, kurā apliecināts, ka iesniegumā norādītā persona tiek pilnvarota E-veselības lietošanai, tostarp e-recepšu apskatei un izmantošanai aptiekā, jāsūta pa pastu vai elektroniski parakstītu uzi NVD oficiālo e-adresi.