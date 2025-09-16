Latvijā vērojams Covid-19 pacēlums - straujākais pieaugums Ventspilī, Talsos un Madonā
Vairāki iedzīvotāji sociālajos tīklos ceļ trauksmi par to, ka atkal novērojams Covid-19 izplatības pieaugums un dažās skolās slimojot pat katrs desmitais skolēns.
"Pazīstami skolotāji stāsta, ka Rīgas skolās atkal uzplaukst Covid-19 saslimšanas, apmēram 7-10% bērnu slimo," mikroblogošanas vietnē "X" norāda Marta. Kāda cita iedzīvotāja atklāj, ka slimību šobrīd pārcieš viņas dzīvesbiedrs. "Cik saprotu, ar Covid tieši šobrīd daudzi slimo. Mums arī visas reizes mājās bijis tieši vasaras beigās/septembra sākumā." Bet Edgars raksta, ka viņam "pirmo reizi ir tā, ka grūti elpot un arī inhalatori nepalīdz".
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) Jauns.lv apstiprina, ka šobrīd tiešām novērots slimības pacēlums. Taču uzsver, ka saslimušie vairumā gadījumu ārstējas ambulatori, mājās, ģimenes ārstu uzraudzībā. "Protams, ka ir cilvēki, kuriem slimība norit arī smagāk, attiecīgi ja ir kādas blakus saslimšanas vai hroniskās slimības". "Mēs saņemam informāciju arī par stacionētiem pacientiem, tā kā nevar teikt, ka Covid-19 ir tikai saaukstēšanās," norāda SPKC.
Saskaņā ar Valsts zinātniskā institūta "BIOR" notekūdeņu monitoringa ziņojumu 12. septembrī, visstraujākais slimības izplatības pieaugums novērojams Ventspilī, Talsos, Madonā un Salspilī. Proti, šajās notekūdeņu monitoringa stacijās SARS-CoV-2 vīrusa RNS koncentrācijas procents, pēdējos divos mērījumos pieaudzis 25-49% robežā. Galvenais cirkulējošais variants ir KP.3 (viens no Omikrona paveidiem) un tā apakšlīnijas.
Tikmēr arī Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) norāda, ka, sākoties skolas laikam, Bērnu slimnīcā pieaug pacientu skaits, kuriem ir akūtas respiratoras infekcijas un starp saslimušajiem ir arī bērni ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. "Šobrīd visi diagnosticētie Covid-19 gadījumi Bērnu slimnīcas pacientiem norit vieglā formā – līdzīgi kā ierastas akūtas elpceļu infekcijas ar iesnām, klepu un paaugstinātu temperatūru. Lielākā daļa bērnu pēc konsultācijas ar ārstu tiek nosūtīti mājās, tikai neliela daļa uz īsu laiku (1–2 dienām) tiek stacionēti," norāda BKUS.
Kā vecākiem vajadzētu rīkoties, ja bērnam ir iesnas, klepus un paaugstināta ķermeņa temperatūra?
- Primāri jāvēršas pie ģimenes ārsta, nevis jādodas uz slimnīcu.
- Mājās jābūt pretdrudža līdzekļiem, kurus, ja nepieciešams, jālieto bērna vecumam atbilstošā devā.
- Bērnu jānodrošina ar pietiekamu šķidruma daudzumu.
- Uz tuvāko slimnīcu jādodas tikai tad, ja parādās tā sauktie “sarkanā karoga” simptomi - bērns vēl nav sasniedzis 3 mēnešu vecumu; ir izmainīta bērna aktivitāte – viņš ir miegains, ilgstoši guļ, grūti pamodināms, nepaliek nomodā pēc pamodināšanas, ir uzbudināts, spalgi vai neparasti klusi raud; zīdaiņiem – ēd mazāk nekā parasti, zīž vāji, negribīgi; novērojama dzelte, kas nav bijusi iepriekš vai ir izteiktāka nekā iepriekš; bērns smagi elpo, dara to ātrāk nekā parasti, pukst, sten; izsitumi, kas nepazūd, kad tiem uzspiež (petehijas); bērns urinē izteikti mazāk nekā parasti vai raud bez asarām; spēcīgas galvassāpes, sprandas stīvums; krampji; rokas vai kājas pietūkums, bērns to nekustina; ļoti stipras sāpes rokās vai kājās.
Vakcinācija pret Covid-19 ir rekomendējama: visiem iedzīvotājiem vecumā no 65 gadu vecuma; pieaugušajiem ar nopietnām hroniskām blakusslimībām; vidējas vai augstas imūnsupresijas pacientiem, t.sk. pusaudžiem un bērniem no 6 mēnešu vecuma; grūtniecēm.