Sunīte Bella veiksmīgi atradusies.
Sabiedrība
Šodien 15:54
Bella ir drošībā! Rīgā pazudusī suņu meitene ir veiksmīgi atrasta un nogādāta klīnikā
Atrasta suņu meitene Bella, kura pēc izbīļa no salūta un iespējamas sadursmes ar automašīnu bija pazudusi Rīgā. Suns nogādāts veterinārajā klīnikā, lai pārbaudītu viņas veselības stāvokli, informē dzīvnieku patversme "Mežavairogi".
Patversmes pārstāvji izteikuši dziļu pateicību visiem iesaistītajiem – gan tiem, kuri devās meklēt suni klātienē, gan tiem, kuri palīdzēja attālināti, daloties ar informāciju, zvanot un sniedzot atbalstu.
Sunīte Bella veiksmīgi atradusies un nogādāta klīnikā veselības pārbaudei.
Jau ziņots, ka Vidusāzijas aitu sunim līdzīgā Bella nobijās no pirotehnikas trokšņa, izmauca kakla siksnu un aizbēga. Vēlāk tika saņemtas ziņas, ka Krustpils un Rājumsila ielas apkaimē dzīvnieku notriekusi automašīna, taču suns pēc negadījuma bija aizbēdzis.