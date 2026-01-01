Rīgā desmitiem izsaukumu par nelikumīgu uguņošanu
foto: LETA/Zane Bitere
Vecgada vakarā saņemti 46 izsaukumi par pirotehnikas izmantošanu.
Rīgā desmitiem izsaukumu par nelikumīgu uguņošanu

Rīgas pašvaldības policija Vecgada vakarā saņēmusi 46 izsaukumus par pirotehnikas izmantošanu, vietnē "X" informē Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.

Piecos gadījumos pirotehnikas izmantotāji "pieķerti pie rokas". Pārējos gadījumos tiks veikta padziļināta izpēte, klāsta Ratnieks.

Vicemērs arī sola, ka pilnīga atskaite būs nākamnedēļ, kad būs apkopota arī iedzīvotāju e-pastā iesūtītā informācija.

Kā ziņots, šī gada pirmspēdējā sēdē Rīgas dome nolēma aizliegt galvaspilsētā naktīs lietot pirotehniku.

Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana Rīgas pašvaldības teritorijā ārpus telpām ir aizliegta no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 23 līdz plkst. 7, bet no 1. septembra līdz 31. maijam - no plkst. 22 līdz 7.

Pirotehnikas lietošanas aizliegums neattiecas uz publiskiem pasākumiem, kas ir saskaņoti ar Rīgas pašvaldību, kā arī uz Jaungada dienu, bet tikai no pusnakts līdz plkst. 1.

Tūkstošiem rīdzinieku un pilsētas viesu pulcējās Vecrīgā, lai kopīgi sagaidītu 2026. gadu.

