Vai E vielas ir bīstamas? Eksperte skaidro, kuras ir kaitīgas un kuras derīgas veselībai

Teju uz katra pārtikas iepakojuma lielveikalā atrodams saraksts ar E vielām, uz dažiem iepakojumiem E burtu ir tik daudz, ka no bailēm galva var sareibt. Tomēr ne visas šīs vielas ir kaitīgas, un dažas pat ir vērtīgas, raksta žurnāls "100 Labi Padomi".
Konsultē Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Liene Sondore.
Kura kam domāta?
E vielas iedala piecās lielās grupās: uzglabāšanas laika pagarināšanai, garšas uzlabošanai, produkta izskata uzlabošanai, vēlamās struktūras īpašību nodrošināšanai un tehnoloģisko procesu vadīšanas atvieglošanai.
Katrā no šīm grupām ir potenciāli bīstamas E vielas un arī tādas, kas nav kaitīgas.
Lai pagarinātu produktu uzglabāšanas laiku un tie tik ātri nebojātos, lieto konservantus (E200–E297), no kuriem daudzi ir nekaitīgi. Šim pašam nolūkam izmanto arī mākslīgos antioksidantus, un daudzi no tiem var izraisīt alerģiju.
Lielākā daļa garšas pastiprinātāju (E620–E650) un saldinātāju (E950–E967, E420–E421) ir kaitīgi veselībai, turklāt nereti produktam pievieno pat vairākus garšas pastiprinātājus, tāpēc šos produktus labāk atstāt veikala plauktā.
Lai produkts izskatītos pievilcīgāks, piemēram, desa rozīgāka, lieto krāsvielas (E100–E180). Daļa no tām ir dabīgas un nekaitīgas, citas var nelabvēlīgi ietekmēt bērnu aktivitāti un uzmanību.
Vēlamo struktūras īpašību nodrošināšanai un tehnoloģisko procesu atvieglošanai izmanto emulgatorus, biezinātājus, stabilizētājus, mitrumuzturētājus. Abas šīs E vielu grupas ir nekaitīgas.
Ņem vērā!
Saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem produktam drīkst pievienot tik daudz E vielu, lai tas nekaitētu veselībai, tomēr jāņem vērā, ka katru dienu mēs ēdam dažādus produktus ar atšķirīgiem E vielu daudzumiem. Labākais ieteikums būtu iespēju robežās iegādāties svaigus produktus un gatavot tos mājās.
