Tallinas iedzīvotāja izmisīgi meklē vīrieti, ar kuru pavadīja nakti
Tallinas iedzīvotāja izmisīgi meklē kādu vīrieti vārdā Andreju, kurš pēc romantiska randiņa pēkšņi pazuda. Taču meitene pazaudēja ne tikai potenciālo dzīvesbiedru, bet arī kaut ko vēl daudz vērtīgāku.
Tallinas iedzīvotāja "Facebook" grupā "Igaunijas sūdzību grāmata" dalījās stāstā, kas sākās kā tipisks sižets no romantiskas komēdijas. Nesen viņa aplikācijā iepazinās ar vīrieti vārdā Andrejs - jautru, asprātīgu un, šķita, pavisam normālu vīriešu kārtas pārstāvi. Sarakste ātri pārgāja uz ziņojumu apmaiņas lietotni.
"Sarakste bija interesanta, aizraujoša. Viņš šķita ļoti pozitīvs un jautrs cilvēks. Mēs satikāmies, aizgājām uz brīnišķīgu vietu vakariņot, un pēc tam mūsu jaukā komunikācija turpinājās," atceras talliniete par vīrieti, kurš sākumā uz viņu atstāja ļoti labu iespaidu.
Dažas dienas pēc romantiskajām vakariņām Andrejs uzaicināja viņu uz savu dzīvokli Lasnamē. Lai uzsvērtu nopietnos nodomus, viņš pat pats izsauca viņai taksi - žests, kas parasti nozīmē vismaz minimālu pieklājības līmeni.
Kā viņi pavadīja laiku - galvenā varone neprecizē, bet nakts beigās viņa tomēr atgriezās mājās. No rīta viņa atklāja, ka šarmantais Andrejs pazudis bez pēdām: viņš viņu nobloķējis visur, kur vien iespējams, izdzēšot saraksti. Bet, diemžēl, tas nemaz nebija vissāpīgākais:
"Es atstāju pie viņa savu ļoti dārgo dimanta auskaru. To atklāju tikai no rīta. Precīzu adresi neatceros, tikai ielas nosaukumu." Tagad sieviete cer, ka Andrejs nejauši izlasīs viņas ierakstu:
"Varbūt tu redzēsi šo ierakstu. Andrej, lūdzu, man no jums nekas nav vajadzīgs - atdodiet man auskaru. Tas ir ļoti dārgs. Iemetiet kaut kur, nododiet - es atalgošu, samaksāšu, cik vien sakāt."
Viņa lūdz lasītājus palīdzēt ar padomu: "Draudziņi, pastāstiet, ko darīt? Iet uz policiju? Kā rīkoties? Adresi pat neatceros - nu kā stulbene..."
Komentāros Igaunijas iedzīvotāji dalījās ar dažādiem padomiem.
- "Ceru, ka esat lietojuši aizsardzību? Ja nē, ejiet uz infekcijas slimību nodaļu. Pasakiet, ka bijis neaizsargāts sekss. Jūs pārbaudīs un uzreiz dos tableti! Tagad daudz sieviešu baidās palikt vienas. Ieiepazīstas vietnēs un tic jebkam."
- Daži pieļāva, ka auskars, iespējams, Andrejam vairs nav. "Droši vien auskaru ielika lombardā, tāpēc arī bloķēja. Andrej, esi godīgs, atdod meitenei viņas lietu."
- Jūlija dalījās līdzīgā pieredzē: "Vienreiz mēs ar vīru un draugiem devāmies uz saunu. Nākamajā rītā atklāju, ka pazudis viens auskars - vecāku dāvana ar daudzu gadu vēsturi. Satraucos, bet tad ieraudzīju to savā vannas istabā zem izlietnes. Izrādījās, ka tik rūpīgi gatavojos pirms saunas, ka nepamanīju, kā tas nokrita. Tas parāda, ka auskaru var pazaudēt jebkur, un pierādīt kaut ko bieži vien ir neiespējami."
- "Šeit pati esat vainīga - nevajag staigāt ar dārgiem auskariem svešās mājās. Droši vien paši pazaudējāt. Kāpēc viņš bloķēja - nav skaidrs, varbūt kaut kas nepatika. Bet auskaru viņš noteikti varēja atdot."
Policijā skaidroja, ka viņi nenodarbojas ar pazaudēto lietu meklēšanu.