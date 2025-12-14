Zelenskis: miera plāns nebūs tāds, kas iepriecinātu visus
Ukraina sākotnēji vēlējās saņemt drošības garantijas dalības NATO veidā, lai izvairītos no atkārtotas Krievijas uzbrukuma. Par to žurnālistiem pastāstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Šādu virzienu daži partneri no ASV un Eiropas neatbalstīja. Tāpēc šodien divpusējās drošības garantijas starp Ukrainu un ASV - proti, ASV piedāvātās garantijas, kas līdzīgas NATO 5. pantam, un drošības garantijas no Eiropas kolēģiem mums, kā arī citu valstu - Kanādas, Japānas utt. - dod iespēju novērst vēl vienu Krievijas agresijas nākšanu. Un tas jau ir kompromiss no mūsu puses," teica Zelenskis.
Tiek ziņots, ka Zelenskis nav saņēmis ASV reakciju uz pēdējiem priekšlikumiem miera plānam, taču daži ziņojumi jau ir nosūtīti caur sarunu komandu. Par to prezidents stāstīja žurnālistiem.
"Taču es saņemu visus signālus un būšu gatavs dialogam, kas sāksies jau šodien. Šodien Berlīnē mums ir ukraiņu-amerikāņu diena. Bez šaubām, es atsevišķi tiksos ar kancleru (Vācijas Frīdrihu) Mercu un, iespējams, vakarā vēl tiksos ar dažiem citiem Eiropas līderiem," sacīja Zelenskis.
Tajā pašā laikā viņš reaģēja uz Donalda Trampa teikto, ka Zelenskis esot vienīgais, kam nepatīk ASV prezidenta miera plāna variants. Pēc prezidenta teiktā, galīgais miera plāna variants nepatiks visiem. "Miera plāns nebūs tāds, kas iepriecinās visus," sacīja Zelenskis.
"Bez šaubām, plānā ir daudz kompromisu vienā vai otrā formātā. Pēdējos komentārus un izmaiņas plānā mēs esam nosūtījuši ASV. Svarīgākais ir, lai plāns būtu taisnīgs, pirmkārt, Ukrainai, jo Krievija sākusi karu. Un galvenais, lai tas būtu efektīvs, lai plāns patiešām nebūtu tikai papīra gabals, bet nozīmīgs solis kara izbeigšanā. Vēl svarīgi, lai plāns būtu tāds, ka pēc tā parakstīšanas Krievijai nebūtu iespējas sākt vēl vienu, trešo agresiju pret ukraiņu tautu," papildināja Zelenskis.
Drošības garantijas Ukrainai
Žurnālisti no "Axios" iepriekš ziņoja, ka ASV piedāvā Ukrainai garantijas, balstoties uz NATO 5. pantu. Tajā pašā laikā, pēc izdevuma datiem, Vašingtona joprojām pieprasa, lai Kijiva atstātu Krievijas kontrolētās Donecas un Luhanskas apgabalu teritorijas, lai panāktu vienošanos. ASV piedāvā Ukrainai rīkot referendumu par miera vienošanos, kas paredz teritorijas nodošanu.
"Mēs vēlamies sniegt ukraiņiem drošības garantijas, kas, no vienas puses, nebūs tukšs čeks, bet, no otras puses, būs pietiekami spēcīgas. Mēs esam gatavi nosūtīt tās Kongresam balsošanai," sacīja kāda ASV amatpersona.