Klausīties ar sirdi: kapelāne Kristīne Vanaga ir kā tilts starp sāpēm un cerību

“Nereti pietrūkst vienkāršas cilvēciskas klātbūtnes. Cilvēks guļ viens, neviens viņu neapciemo, neuzklausa, un tas rada ļoti smagu emocionālu noskaņojumu – depresiju, trauksmi, bezcerību. Cilvēks kļūst nomākts, vairs nerunā, pat nevēlas ēst vai izkāpt no gultas. Dažiem ir grūtības runāt – ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Viņi it kā jūtas izslēgti no sabiedrības. It īpaši tie, kuriem nav ģimenes vai kuri dzīvo vieni. Vientulība ne vienmēr nozīmē fizisku izolētību – dažkārt cilvēks jūtas vientuļš arī starp citiem, ja viņš netiek uzklausīts vai pieņemts.