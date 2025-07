Jā, strādāt ar sevi ir slinkums, bet jāstrādā! 6 profesora ieteikumi mentālās veselības treniņam

Ko man vajag, kāpēc vajag un ko es gribu – šāda atlase notiek visa mūža garumā, un tas ir normāli. Bet problēma ir tā, ka novecošanās procesā šie jautājumi var sākt ņemt virsroku. Cilvēks varbūt pat nenojauš, ka daudzas lietas, piemēram, socializācijas jomā, ir nonākušas deficītā tieši tāpēc, ka viņš nezināmu iemeslu dēļ ir izlēmis no kādas informācijas norobežoties. Esmu saticis kundzi, kura pensijas vecumā izlēmusi mācīties spāņu valodu, un viņai pat nav pragmatisku iemeslu to darīt, taču tas ir bijis viņas jaunības sapnis, ko nav izdevies īstenot, jo nav bijis vaļas. Šādas situācijas liecina par to, ka cilvēkā ir dzinulis darīt un nav tā, ka vecumdienās vairs neko negribas. Vienlaikus tā ir ļoti individuāla lieta, un nevienam nevaram pārmest, ka novecošanas gaitā gribas instinkti reducējas izteiktāk. Nav labs teiciens – es tavā vietā darītu to un to! Es tavā vietā neko nevaru; dod, Dievs, lai savā vietā varētu.