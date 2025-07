"Soļo tālāk pār mūsu galvām ar paceltiem karogiem!" Marlēna atklāj savu stāstu: vīrs nomira, bet tagad notiekot atrakstīšanās

Marlēnai teikts, ka tas tiešām bijis grūts laiks - ārsti patiesi esot izdeguši. "Mans vīrs bija glābējs, viņš nesa cilvēkus ārā no uguns, grieza ārā no mašīnām, glāba viņus, bet viņu... neizglāba. Man teica, ka ārsti bija izdeguši. Bet kā viņi justos, ja degtu ugunī, bet glābējs pateiktu – es tagad nevaru, esmu izdedzis. Atnākšu pēc 5 stundām. Neviens nav pasargāts no tā, kas notiek slimnīcā. Mēs varam neuzzināt to, kas patiesībā notiek ar mūsu mīļajiem! Es nekad neuzzinātu patiesību, ja māsiņa toreiz man nebūtu izstāstījusi!"