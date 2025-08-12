Vai nedēļas laikā iespējams izmainīt savu ķermeni? Vīrietis nostaigā 250 000 soļu un ir pārsteigts par rezultātu
28 gadus vecais digitālā satura veidotājs Džeks Masi Velšs nolēma nedēļas laikā nostaigāt 250 000 soļu, lai noskaidrotu, kā tas mainīs viņa ķermeni.
Britu “YouTube” satura veidotājs Džeks Masi Velšs pamanīja izmaiņas savā ķermenī jau pēc nedēļas, noejot pārsteidzošu attālumu.
Velšs septiņu dienu laikā nostaigāja kopumā 250 000 soļus (ap 27 km) dienā, kas ir apmēram desmitkārt vairāk nekā vidējais brits noiet dienā (3 000–4 000 soļi) un trīsarpus reizes vairāk nekā dažu ekspertu ieteiktie 10 000 soļu.
Savu pieredzi viņš dokumentēja video, kas noskatīts vairāk nekā 1,5 miljonus reižu, Velšs atklāja, ka šis izaicinājums bijis fiziski smags — sāpīgas pēdas, pietūkušas potītes, naga trauma, kas parādījās dažas dienas pēc mērķa sasniegšanas.
Tomēr viņu visvairāk pārsteidza ķermenī notikušās pārmaiņas, ko viņš nebija gaidījis sasniegt tikai ar iešanu. “Tas bija neticams brīdis. Ceturtdaļmiljons soļu nedēļas laikā. Man tas bija tā vērts jau pieredzes dēļ vien,” viņš sacīja.
Pirms izaicinājuma Velšs neizmainīja savu ēdienkarti, vien nedaudz palielināja olbaltumvielu daudzumu, lai zaudētu taukus, nevis muskuļus. Viņš arī nosvērās un nomērīja ķermeņa apkārtmērus, lai beigās varētu salīdzināt izmaiņas.
Pirmajā dienā viņš nostaigāja 15 500 soļu rīta pastaigā un vēl 14 000 soļu pēcpusdienā, mērķi sasniedzot ar īsu pastaigu kopā ar suni vakarā. Pirmajā dienā viņš jutās labi: “Es esmu noguris, bet man viss ir kārtībā. Tas ir tikai viens solis pēc otra.”
Nākamajā dienā gan šie vārdi atspēlējās, jo sāpes pēc iepriekšējās dienas padarīja katru soli par grūtu darbu: “Burtiski katrs solis sāp un ir kā pienākums.”
Turpmākajās dienās viņš pielāgoja rutīnu, lai lielāko daļu soļu savāktu rīta garajās pastaigās. 4. dienā muskuļu sāpes kājās bija mazinājušās, bet sākās locītavu sāpes pēdās. 5. dienā bija nepieciešami pretsāpju līdzekļi, pēdas bija noklātas ar plāksteriem, bet 6. dienā pievienojās potītes pietūkums.
Izaicinājuma beigās viņš jutās lepns par paveikto, atzīmējot, ka pēc fotogrāfiju salīdzināšanas šķiet kļuvis šaurāks, zaudējis mazliet vēdera tauku un svaru — apmēram 0,9 kg.
“Es nebiju gaidījis redzēt jebkādas izmaiņas, tāpēc tas ir ļoti pārsteidzoši,” viņš sacīja. Jāpiebilst, ka pāris dienas pēc izaicinājuma viņam kļuva melns lielā pirksta nags.
“Vai es iesaku nedēļā noiet 250 000 soļu? Absolūti nē,” viņš secināja, piebilstot, ka potīšu pietūkums vēl nav mazinājies. Taču viņš mudināja cilvēkus ieviest ikdienā saprātīgāku pastaigu daudzumu — 8 000 līdz 20 000 soļu dienā atkarībā no apstākļiem. “Es tiešām jūtu, ka vairums cilvēku jutīsies labāk, ja staigās vairāk,” viņš sacīja.
10 000 soļu dienā, ko bieži uzskata par ideālu mērķi, patiesībā radies kā Japānas pedometru mārketinga triks pirms 60 gadiem, nevis zinātnisks pamatojums. Pētījumi rāda, ka būtiski ieguvumi veselībai ir jau pie mazāka soļu skaita, pat no 4 000 soļu dienā.