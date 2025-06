"Kā sitiens pa galvu!" Evijai Latvijā četrus gadus ārstēja nepareizo vēzi, bet tagad valsts atsaka izmaksāt kompensāciju

Kā vēl vienu skaidrojumu uz atteikumu Evija no Veselības inspekcijas saņēmusi šādu: audzējs mēdz būt heterogēns (dažāds) – viena audzēja daļa sastāv no vienām, bet cita no atšķirīgām vēža šūnām, bet biopsija ir tikai neliels audu paraugs no vienas audzēja daļas. Tādējādi iesniedzējai tika nozīmēta atbilstoša ķīmijterapijas shēma, ņemot vērā tā brīža patologhistoloģisko atzinumu. Agresīvām limfomām ir raksturīga saslimšanas transformācija – vēža šūnu strukturālās izmaiņas, kad Hodžkina limfoma transformējās par Ne-Hodžkina limfomu vai otrādi, vai arī par citu morfoloģiskā tipa limfomu. Vēža šūnu transformācijas iemesli nav līdz galam skaidri, to var ietekmēt gan gēnu mutācijas, gan saņemtā terapija.