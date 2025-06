Armands Simsons par to, kā ticis ārā no mentālās bedres: "Galvenais – jābūt vēlmei palīdzēt sev"

Pašnāvības ir viena no aktuālākajām Latvijas sabiedrības veselības problēmām gan iedzīvotāju populācijā, gan specifiski pusaudžu vidū. Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Latvijā ir augsti mirstības rādītāji no pašnāvībām abiem dzimumiem, bet jo sevišķi pieaugušiem vīriešiem virs 35 gadu vecuma un arī zēniem vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem.