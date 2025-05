“Aknas sāp tikai tad, kad ir jau par vēlu” – saruna ar ārsti Ievu Tolmani par bīstamām pazīmēm un profilaksi

Ieva Tolmane uzsver – aknu pārstādīšana vienmēr un visiem nav iespējama. Lai gan Latvijā tādas operācijas veic, tā nav medicīnas ikdiena. “Tas ir ļoti sarežģīts process, sākot no pacienta izmeklēšanas, izvērtēšanas un sagatavošanas transplantācijai un beidzot ar piemērota donora atrašanu. Ja aknu transplantācija nepieciešama bērnam, visbiežāk kāds no vecākiem kļūst par donoru. Kopumā var teikt, ka lielākoties iznākums ir veiksmīgs un pacients no galēji slima kļūst par veselu, pilnvērtīgu sabiedrības locekli, var strādāt un pat radīt bērnus. Tomēr šis cilvēks visu mūžu paliek mediķu redzeslokā, jo viņam regulāri jālieto imunitāti pazeminoši medikamenti un jāpārbauda veselība.”

Speciāliste vēl piebilst, ka aknām, tāpat kā jebkurai mūsu organisma šūnai, ir apbrīnojamas spējas ātri atjaunoties. Gluži kā mums mainās āda – vecā lobās, vietā uzreiz ir jaunas šūnas –, tā notiek arī aknu šūnu reģenerācija, ja vien laikus tiek novērsts iemesls, kas tās apdraud un tām kaitē.



Ekspresjautājums ārstei: vai ir vērts dzert aknu tējas?

“Tējas var un vajag dzert. Tās ir gadiem senas vecmāmiņu gudrības – mēs ejam pļavā, savācam dažādas zālītes, kaltējam un tad vārām tējas. Ja skaidri zināms, kur un kas ievākts, nav nekāda iemesla no šīm zālītēm nevārīt garšīgu un veselīgu tēju. Arī gatavās aknu tējas, kas ir beramas, visdrīzāk būs labas. Tās nav kapsulas vai fasētas kādos maisiņos ar papildu piemaisījumiem, bet tīras drogas. Tikai der atcerēties, ka jebkurš augs satur bioloģiski aktīvas vielas, turklāt diezgan augstā koncentrācijā, kas organismam jāpārstrādā, tāpēc vienu tējas veidu nevajadzētu lietot ilgstoši. Vislabāk ir ik pa laikam pamainīt tējas vai no rīta izvēlēties vienas drogas, bet vakarā citas.”