Ilzi Aizsilnieci atceroties. "Pasaule ir ļoti mainīga" - intervija ar ārsti 2022. gadā

Bez jogas, domāju, es nevarētu dzīvē izdarīt to, ko tagad varu. Kaut vai tas, kam man bija jāiziet cauri skolas gados. Ar jogu sāku nodarboties, mācoties 8. klasē, kad ar mammu pārcēlāmies no Liepājas uz Rīgu un es faktiski nonācu vidē, kur jauniešiem bija pavisam citāds skatījums uz dzīvi nekā man. Bija grūti. Patiesībā es domāju, ka man bija depresija. Dziļa depresija. Mēs toreiz dzīvojām pie mammas draudzenes un kolēģes dakteres Ilzes Stankēvičas. Viņai mājās bija grāmata “Joga mātēm un bērniem”. Un vienu dienu es pārnācu no skolas, jutos, kā jau ierasts, ļoti slikti, un sapratu: es vienkārši sākšu kaut ko lietas labā darīt! Un sāku taisīt asanas no šīs grāmatas. Ātri vien sajutos labāk un varēju piesēsties pie grāmatām un darīt to, kas nu man skolā bija jādara. Tā es sāku katru dienu nodarboties ar jogu un nodarbojos ar to joprojām. Tiesa, pa šo laiku es jau esmu mācījusies to visu arī pie nopietniem skolotājiem.