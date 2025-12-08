VIDEO. BMW vadītājs Brīvības ielā mēģina "driftēt" un ietriecas "Lexus" automašīnā
BMW ietriecas "Lexus" (ekrānuzņēmums no video)
112

VIDEO. BMW vadītājs Brīvības ielā mēģina "driftēt" un ietriecas "Lexus" automašīnā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Sestdien tikai laimīgas nejaušības dēļ neviens garāmgājējs necieta, kad BMW vadītājs Brīvības ielā izdomāja veikt sānslīdi, taču nenovaldīja stūri un ietriecās uz trotuāra novietotajā "Lexus". Avārijas video publicēts "Facebook" kontā "Sadursme".

VIDEO. BMW vadītājs Brīvības ielā mēģina "driftēt"...

Autovadītāji, ielas nav domātas triku demonstrēšanai, apdraudot apkārtējos! Jo īpaši tad, kad ceļi kļūst slideni, tuvojoties ziemai.

Tēmas

SadursmeFacebookRīgaBMWLexus112

Citi šobrīd lasa