BMW ietriecas "Lexus" (ekrānuzņēmums no video)
112
Šodien 17:26
VIDEO. BMW vadītājs Brīvības ielā mēģina "driftēt" un ietriecas "Lexus" automašīnā
Sestdien tikai laimīgas nejaušības dēļ neviens garāmgājējs necieta, kad BMW vadītājs Brīvības ielā izdomāja veikt sānslīdi, taču nenovaldīja stūri un ietriecās uz trotuāra novietotajā "Lexus". Avārijas video publicēts "Facebook" kontā "Sadursme".
Autovadītāji, ielas nav domātas triku demonstrēšanai, apdraudot apkārtējos! Jo īpaši tad, kad ceļi kļūst slideni, tuvojoties ziemai.