"Nevaram pieņemt ASV draudus iejaukties Eiropas politikā!" uzsver Eiropadomes priekšsēdētājs
Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta asi kritizējis Amerikas Savienoto Valstu (ASV) mēģinājumus iejaukties Eiropas politikā, uzsverot, ka ASV nevar izlet Eiropas pilsoņu vietā.
"Mēs nevaram pieņemt draudus iejaukties Eiropas politikā," Košta sacīja konferencē Briselē.
Pagājušajā nedēļā publicētajā jaunajā ASV nacionālās drošības stratēģijā prezidents Donalds Tramps kritizēja Eiropu kā pārlieku regulētu, cenzūras pārņemtu kontinentu, kuram trūkstot pašapziņas un kuram imigrācijas dēļ draud "civilizācijas izdzēšana".
Stratēģijā skaidri norādīts, ka ASV Trampa vadībā agresīvi centīsies sasniegt līdzīgus mērķus Eiropā saskaņā ar galēji labējo partiju programmām. Tajā teikts, ka administrācija "kultivēs pretestību pret Eiropas pašreizējo trajektoriju Eiropas valstīs".
"Amerikas Savienotās Valstis nevar nomainīt Eiropas pilsoņus, viņu izvēlē, kuras partijas ir labas un kuras sliktas," sacīja Košta, uzsverot, ka ASV arī "nevar aizstāt Eiropu tās redzējumā par vārda brīvību".
Košta, kurš kā Eiropadomes priekšsēdētājs vada bloka 27 valstu līderu samitus, sacīja, ka ar Trampa administrāciju jau ilgstoši pastāv domstarpības tādos jautājumos kā klimata pārmaiņas, taču jaunā stratēģija "iet tālāk".
"Šī stratēģija turpina runāt par Eiropu kā sabiedroto. Tas ir labi, bet, ja mēs esam sabiedrotie, mums ir jārīkojas kā sabiedrotajiem," viņš teica. "Amerikas Savienotās Valstis joprojām ir svarīgs sabiedrotais, Amerikas Savienotās Valstis joprojām ir svarīgs ekonomiskais partneris, bet Eiropai ir jābūt suverēnai," uzsvēra Eiropadomes priekšsēdētājs.
Košta par satraucošu atzina faktu, ka Krievija ir atzinīgi novērtējusi Vašingtonas jauno stratēģiju kā "lielā mērā atbilstošu" tās pašas redzējumam. Viņš sacīja, ka stratēģijā izklāstītā pieeja karam Ukrainā neatbalsta centienus panākt "taisnīgu un ilgstošu" mieru, par kādu Eiropa jau sen iestājusies. "Tā ir tikai par konfrontācijas izbeigšanu un stabilām attiecībām ar Krieviju," Košta paziņoja.