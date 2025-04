Vai tu dzer pietiekami daudz ūdens? Lūk, kā to pārbaudīt

Cilvēks ilgāku laiku var neēst, bet bez ūdens nav iespējams iztikt pat pāris dienu, jo no tā sastāv mūsu organisms. Ūdens ir vitāli svarīgs ikvienai šūnai, lai tā pilnvērtīgi un kvalitatīvi funkcionētu. Ar ūdens palīdzību notiek arī organisma attīrīšanās process, kurā tiek iesaistītas gan nieres, gan āda, gan šūnas, kā arī caur sviedru dziedzeriem tiek izvadīti toksīni un sāļi. Ūdens palīdz kontrolēt arī organisma termoregulāciju. Par to, ka organismā ūdens ir pietiekamā daudzumā, signalizē āda – tajā ir gana daudz turgora (dzīvās šūnas iekšējais spiediens, kas regulē ādas ūdens balansu – red.), līdz ar to ir laba aizsardzība pret ārējo vidi. Tāpat ūdenim ir nozīme ādas estētiskajā funkcijā – āda ir elastīga un mitrināta.