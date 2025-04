Dermatologs par saules apdegumiem un ādas vēža risku: "Audzējs var izskatīties dažādi"

Āda ir cilvēka lielākais orgāns, kas pasargā no apkārtējās vides. Lai āda spētu pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas, par to ir jārūpējas. Sargā to no saules kaitīgās ietekmes un pārbaudi jaunos veidojumus, jo viens no agresīvākajiem audzējiem ir ādas vēzis melanoma.