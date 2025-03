Pieci pārsteidzoši fakti par vistas gaļu – ko vērts zināt ikvienam

Mazgāšanas laikā baktērijas no gaļas virsmas var izplatīties uz izlietni un apkārtējām virsmām, būtiski palielinot iespējamās inficēšanās risku. Jāatceras, ka vienīgais efektīvais veids, kā pārliecināties, ka vistas gaļa ir piemērota lietošanai uzturā, ir pareiza un rūpīga termiskā apstrāde. Turklāt vistas gaļu var pagatavot salīdzinoši īsā laikā. To, vai gaļa ir gatava, var noteikt gan to vizuāli apskatot, gan izmantojot speciālo termometru. Iekšējai temperatūrai vistas filejā nepieciešams sasniegt 72 °C, savukārt veselā vistā, vistas kājā, stilbā un spārniņos - 82 °C.