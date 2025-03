"Mēs visi zinām to sajūtu - man jau pāri 30," drastiskas izmaiņas dzīvesveidā noved vīrieti pie neticama rezultāta

Staigājot pa celtniecības veikalu, ieraudzīju ap sevi kādus 30 līdz 40 gadus vecus cilvēkus. Viņi visi bija ar lieliem vēderiem un izskatījās noguruši no dzīves. Absolūti nepievilcīga aina. Tad es aptvēru, ka esmu viens no viņiem... realitāte mani notrieca no kājām kā traucoša fūre. Nolēmu veikt radikālus pasākumus.