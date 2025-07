VID uzsāk lielāko skaidras naudas uzraudzību Latvijas vēsturē: redzeslokā nonāks iemaksas virs 750 eiro

Informāciju VID saņems no kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm, nevis no to klientiem. Klientam nebūs automātiski jāsniedz paskaidrojums VID par katru tā veikto iemaksas vai izmaksas darījumu. Tāpat nav plānota personu plaša individuāla kontrole, jo datu apmaiņa kalpos par vienu no elementiem mērķtiecīgai risku izvērtēšanai, lai konstatētu ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Praksē tas nozīmē, ka tie, kuri savu saimniecisko darbību organizē caurspīdīgi un godprātīgi vai gūst ienākumus, par kuriem VID jau ir informēts, nesaskarsies ar papildu administratīvu slogu vai pienākumu iesniegt skaidrojumus.