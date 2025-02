Ārste brīdina: notievēšanas trakums pārsniedz robežas – cilvēki apzināti inficējas ar tārpiem

Par laimi, ne visi aizraujas ar galējībām un, mēģinot tiekties pēc skaistuma standartiem, nezaudē skaidro saprātu. To apliecināja arī raidījuma laikā skatītāju uzdotie jautājumi. Viens no tiem bija sekojošs: "Vai no kuņģa skābes var būt klepus?” Ārste atbild apstiprinoši: "Jā, noteikti. Šajā gadījumā mēs runājam par atviļņa slimību, kad sālskābe no kuņģa ceļas augšā uz barības vadu, nereti arī uz rīkli, uz muti un pacients jūt dedzināšanu, kamolu kaklā, tajā skaitā arī klepu. Kairinošs klepus ir diezgan bieži.”