Reto audzēju pacientiem Latvijā šobrīd ir būtiski mazākas iespējas izdzīvot nekā citās Eiropas valstīs

Retie audzēji ir retas un ļoti specifiskas onkoloģiskas slimības, kas gada laikā Eiropā tiek diagnosticētas mazāk nekā 6 cilvēkiem no 100 000. Retie audzēji veido 24% no visiem Eiropā primāri diagnosticētajiem audzējiem, bet 30% no visiem vēža izraisītiem nāves gadījumiem pieaugušajiem ir tieši reto audzēju dēļ.