Ja skrīninga testos konstatē izmaiņas, nav jākrīt izmisumā: ginekoloģe skaidro, kā rodas dzemdes kakla vēzis

Tātad vakcinācija ir primārā profilakse, un, vakcinējot jauniešus no 12 līdz 18 gadiem, mēs viņiem mazinām risku dzīvē saskarties ar CPV un tā radītām ļaundabīgam saslimšanām, kas ir ne tikai dzemdes kakla vēzis. Kopumā pasaulē ap 5% no visiem vēžiem, kas sastopami, ir CPV izraisīti. Tātad ja mums nebūtu vīrusa, mēs bieži vien neredzētu arī tās lokalizācijas, kas ir ārpus dzemdes kakla. Savukārt dzemdes kakla vēža skrīnings, kas ir sekundārā profilakse, ir ārkārtīgi būtisks, jo dzemdes kakla vēzis attīstās ļoti lēni. Tas nav kā citu lokalizāciju vēži, kas var būt gana strauji. Dzemdes kakla vēža gadījumā no brīža, kad inficējas ar vīrusu, līdz sliktākā scenārija brīdim, kad attīstās vēzis, paiet vairāki gadi vai pat gadu desmiti, līdz ar to skrīningā mērķis ir atpazīt riska grupu jeb sievietes, kurām varētu būt kādas šūnu izmaiņas, kas vēl ir labdabīgas, un mēs tās varam veiksmīgi novērst, lai tālāk neattīstītos ļaundabīgas saslimšanas. Mūsu mērķis nav meklēt vēzi, bet meklēt šo riska grupu, un tas arī būtu jāuzsver katram ārstam, skaidrojot, ka, veicot skrīningu un atklājot izmaiņas, tas nenozīmē, ka ir vēzis. Lielākoties tās ir labdabīgas izmaiņas, bieži tās pašas spontāni izzūd, vienkārši ir nepieciešama novērošana.