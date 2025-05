Rebeka Ibrahima nosvin 27. dzimšanas dienu un meklē auklīti Ventspilī

2020. gadā Rebeka, toreiz vēl Koha pārsteidza daudzus, apprecoties ar Kataras sportistu Moazu Mohamedu Ibrahimu. Viņa pameta Latviju, pieņēma islāmu un aizgāja no profesionālā sporta, lai pievērstos ģimenei. Rebeka lūdza arī respektēt viņas ticību un neizplatīt fotogrāfijas no agrākās dzīves, kur viņa redzama musulmaņu sievietēm neatbilstošā apģērbā. Laulības sākumā pāris sociālajos tīklos regulāri dalījās ar fotogrāfijām no savas ikdienas, ļaujot arī daudzajiem tūkstošiem fanu redzēt daļiņu no viņu laimes. Diemžēl ģimenei nācās iet cauri arī dzīves melnākajam brīdim - savu pirmo mazuli Ibrahimi zaudēja.