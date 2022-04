Bērns klepo! Kā rīkoties vecākiem, un kad braukt uz slimnīcu

Bērns klepo! Kā rīkoties vecākiem?

Ja nav citu būtisku sūddzību un paaugstināta temperatūra pāriet piecu dienu laikā -

jāievēro mierīgs mājas režīms

jādzer daudz šķidruma

ja ir drudzis, jālieto temperatūru mazinoši līdzekļi, atbilstoši vecumam

Nereti klepošanas iemesls ir iesnas, tāpēc šādos gadījumos var palīdzēt iesnu mazinoši līdzekļi. Kamēr ir sauss klepus un drudzis, nevajadzētu sildīt bērna krūšu kurvi.

Būtiski ievērot mājas apstākļos!

Bieži javēdina telpas un jāeic mitrā uzkopšana

Bērns nedrīkst būt pakļauts tabakas dūmiem

Bērnam jāmāca klepšanas laikā aizklāt muti ar roku, lietot papīra mutautiņus un bieži mazgāt rokas

Jādodas pie ģimenes ārsta, ja:

Paaugstināta temperatūra ilgāk par trīs dienām, un tā nemazinās, lietojot līdzekļus pret drudzi

Sēkšana vai svilpošana krūtīs

Bērns stipri klepo ilgāk par divām nedēļām

Ļoti mokošs, kairinošs klepus

Ja zīdainis ilgstoši klepo un bieži, stipri atgrūž pēc ēšanas, vai klepo ēšanas laikā

Jādodas uz slimnīcu, ja:

Ir drudzis, kas nemazinās, lietojot temperatūru mazinošus medikamentus

Ir aizdomas, ka bērns varētu būt aizrijies ar svešķermeni

Zilas lūpas

Sāpes krūtīs

Apgrūtināta un/vai skaļa elpošana

Izteikti paātrināta elpošana

Bērns ir noguris, sanīcis

Noderīgi zināt!

Plaušu rentegns ir nepieciešams īpašos gadījumos, par to izlemj ārsts

Bērns pēc akūtas slimošanas var klepot vēl divas nedēļas. Būtiski, lai būtu pozitīva dinamika - klepus ar katru dienu samazinātos

Vīrusu izraisītu bronhītu, kas ir biežākais klepus iemesls, neārstē ar antibiotikām

Ja tomēr vajadīga palīdzība, BKUS iesaka zvanīt savam ģimenes ārstam, vai Bērnu slimnīcas pediatram darba dienās no 8.00 līdz 17.00 pa tālr. 80708866, savukārt, nakts stundās no plkst. 20.00 līdz 8.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 pa tālr. 26112887.

Ja pediatrs konstatēs, ka jūsu bērnam ir nepieciešama klātienes konsultācija, tiksiet aicināts apmeklēt slimnīcu, kur tiks sniegta nepieciešamā palīdzība.