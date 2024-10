Vai vajag papildus lietot vitamīnus? Ģimenes ārste Dārta Puriņa izskaidro, ko svarīgi zināt katram

Vēsturiski vitamīnu atklāšana bija nozīmīgs pagrieziena punkts, kas ļāva izzināt dažādu slimību attīstīšanās mehānismus un iespējas no tām izvairīties. Tika novērotas slimības, kuras izraisīja smags vitamīnu trūkums, ko zinātniskā valodā sauc par avitaminozi, ar to saprotot absolūtu kāda vitamīna trūkumu. Senos laikos jūras braucējiem tālos ceļos ilgstoši nebija iespējams uzturā lietot svaigus dārzeņus un augļus, tāpēc radās C vitamīna deficīts un veidojās saslimšana, ko sauc par cingu vai skorbutu. Tai raksturīgs izteikts nespēks, smaganu asiņošana, sāpes kaulos un locītavās.