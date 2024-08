Runā, ka banāni palīdz atmest smēķēšanu. Vai tā var būt taisnība?

Banāni ir daļa no sabalansēta, barojoša uztura, tāpēc to ēšana palielina uzturvielu daudzumu uzturā. Banāni satur vitamīnus un minerālvielas, piemēram, C vitamīnu, ko nikotīns neļauj ķermenim absorbēt. Tie satur arī antioksidantus, kāliju un magniju, kas veicina ķermeņa labsajūtu. Katrs banāns satur apmēram 100 kalorijas un daudz šķiedrvielu, kas palīdzēt justies paēdušam.