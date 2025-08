"Mēs jau sen esam pārstājuši rēķināties ar vietējiem." Kāpēc Latvijā zemenes lasa indieši un ukraiņi, bet pat viņu trūkst

SIA "Lubeco" valdes priekšsēdētāja Zane Silgale stāsta, ka vietējā darbaspēka trūkuma dēļ aicina strādāt ārzemniekus: "Mums ir pietiekami daudz darbaspēka, bet ne vietējie. Mēs jau sen esam pārstājuši rēķināties ar vietējiem, bet mums ir atvesti darbinieki, un mums ar to pietiek, mēs varam veikt visu darbu. Mums ir darbinieki no Indijas. Aģentūra piedāvā strādniekus. Pavasarī to ir mazāk, ap 10 -15, bet tagad, zemeņu novākšanas laikā, kaut kur 30 līdz 40."