Ko sagādāt skolas sākumam? Iesaka farmaceits

YOMI Multivitamīni Plus košļājamās pastilas ir īpaši radītas bērniem no 3 gadu vecuma, ideāli piemērotas arī pieaugušajiem. A vitamīns palīdz uzturēt ādas veselību un normālu redzi. B12 vitamīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu un veicina normālu nervu sistēmas darbību. C un B12 vitamīns, pantotēnskābe un folāti palīdz samazināt nogurumu un nespēku. D vitamīns palīdz uzturēt kaulu un zobu veselību, un veicina kalcija un fosfora normālu uzsūkšanos/izmantošanu. C un E vitamīns, un selēns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Pantotēnskābe palīdz uzturēt garīgās darbaspējas. Selēns palīdz uzturēt matu un nagu veselību, veicina normālu imūnsistēmas un vairogdziedzera darbību.