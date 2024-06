Trūce? Dodies pie ķirurga

- Ikdienas valodā to sauc par trūces iesprūšanu – kad trūces maisā nokļūst kāds no vēdera dobuma orgāniem un tur iestrēgst. Iespiesto orgānu apasiņošana tiek traucēta un tam seko pakāpeniska audu bojāeja. Pacients jūt pēkšņas sāpes trūces rajonā vai arī visā vēdera dobumā, var būt arī nelabums, nespēks, pulsa paātrināšanās. Šajos gadījumos ir jāmeklē neatliekamā medicīniskā palīdzība, tomēr ir daudz labāk, ja trūci ārstē laikus un var sagatavoties plānveida operācijai. Zināms inkarcerācijas risks ir jebkurai trūcei. Tas atkarīgs no trūces veida, lokalizācijas un trūces vārtu izmēra.