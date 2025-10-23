Igaunijā pamanīts bīstamas svešzemju sugas pārstāvis; mednieki apgalvo, ka tas ieradies no Latvijas
Pagājušajās brīvdienās Pērnavas apriņķī pamanīta invazīva svešzemju suga - plankumainais briedis, ziņo Igaunijas Mednieku biedrība.
Lielisku eksemplāru Hēdemēstes pagastā iemūžināja Tomass Neiers. "Sākumā es uzņēmu fotogrāfiju caur automašīnas stiklu, un attēls izdevās izplūdis, taču, par laimi, man izdevās nolaist logu un nofotografēt to labāk," viņš stāstīja. Viņam izdevās novērot dzīvnieku veselu minūti. Vairāk fotogrāfiju var apskatīt šeit.
Pēc mednieku biedrības pārstāvja Kaljo Poldova teiktā, dzīvnieku redzēja divreiz. "Izskatās, ka dzīvnieks dienas laikā pārvietojās vismaz desmit kilometrus," skaidroja Poldovs. "Nevaru pateikt, kur tas dosies šovakar vai rīt, bet mēs sekosim situācijai līdzi."
Poldovs piebilda, ka 20. oktobra rītā Vides departaments izsniedza atļauju medīt šo svešzemju sugas pārstāvi. Mednieks pieļāva, ka dzīvnieks varētu būt devies arī Pērnavas virzienā, jo, visticamāk, tas ieradies no Latvijas. Vietējie iedzīvotāji uzskata, ka, tā kā Latvijā ir vairākas saimniecības, kur tiek turēti staltbrieži, šis dzīvnieks, iespējams, no kādas no tām izbēdzis, vēsta "Postimees.ee".
Mednieks Pēters Husars norādīja, ka tas bijis pieaudzis, labi attīstīts plankumainā brieža tēviņš. Plankumainais briedis ir ievērojami mazāks par Igaunijā sastopamo staltbriedi un tam ir atšķirīgi ragi.
Plankumainais briedis ir iekļauts Igaunijas svešzemju sugu sarakstā, kas nozīmē, ka tas ir jāizņem no savvaļas, jo var apdraudēt ekosistēmas, dzīvotnes vai sugas, radot ekonomiskus vai ekoloģiskus zaudējumus. Plankumainie brieži Igaunijā ir novēroti arī agrāk. Pēdējais ziņojums datēts ar 2021. gadu.