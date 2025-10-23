Zaharova par Putina lidmašīnas nelaišanu: Latvija neieredz Krieviju, jo latvieši apšāva ebrejus un tagad atriebjas par zaudējumu Otrajā pasaules karā
Reaģējot uz Latvijas atteikumu atļaut Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam lidot caur mūsu valsts gaisa telpu, dodoties uz tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova nepalaida garām iespēju izspļaut kārtējo indes porciju Latvijas virzienā.
Otrdien Latvijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka neredz iespēju izsniegt atļauju Putina lidmašīnas pārlidojumam mūsu gaisa telpā. Ministrijā pauda, ka Latvija atbalsta Trampa centienus izbeigt Krievijas agresiju pret Ukrainu. Vienlaikus ministrijā norāda, ka pašlaik tomēr nekas neliecina par Krievijas un Putina gatavību konstruktīvi iesaistīties jēgpilnā miera procesā. Krievija turpina pastiprināt gaisa uzbrukumus pret Ukrainu, nogalinot nevainīgus civiliedzīvotājus un nodarot bojājumus civilajai un kritiskajai infrastruktūrai. "Latvija neredz iespēju izsniegt atļauju pārlidojumam savā gaisa telpā personai, kura pieņēma lēmumu sākt karu Ukrainā un ir atbildīga par Krievijas smagajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, tajā skaitā par kara noziegumiem Ukrainā," informēja ministrijā.
Tas izraisīja "Krievijas diplomātijas sejas" Zaharovas tradicionālo žults izvirdumu. “Ja nu pēkšņi Tramps nolems painteresēties, ko nozīmē “Latvija” un kāpēc tās režīms tā uzvedas, tad šeit ir vēsturiska uzziņa par tēmu “kā es pavadīju pagājušo gadsimtu”,” savā “Telegram” kanālā raksta ar savu kašķīgās tirgussievas stilu slavenā Zaharova.
“Latvija ir viena no nedaudzajām teritorijām, kur hitleriešiem izdevās sasniegt Austrumeiropas iedzīvotāju genocīda galveno mērķi, atrisināt “ebreju jautājumu”. Turklāt visaktīvāko lomu, nogalinot savus kaimiņus — 89% ebreju (70 tūkstoši Latvijas ebreju un 20 tūkstoši atvesto no citām valstīm) – spēlēja Latvijas pamatiedzīvotāji. Bieži vien zvērīgo latviešu nacionālistu veiktā savu kaimiņu asiņainā slaktēšana sākās jau pirms nacistu ienākšanas. Šodien Rīga oficiāli godina holokausta līdzdalībniekus kā cīnītājus par neatkarību, katru gadu atļaujot “leģionāru gājienus”. Šeit faktiski tiek īstenota Otrā pasaules kara rezultātu pārskatīšana. Pašreizējā Rīgas režīma naidu pret Krieviju nosaka alkas revanšēties par to, ka latviešu kolaboracionistus sakāva padomju armija,” pavēstīja Zaharova.
Tiesa, kādu laiku Zaharova var neraizēties par "nacistiskās Latvijas" liktajiem šķēršļiem Putina ceļā uz tikšanos ar Trampu, jo ASV prezidents trešdien paziņoja, ka ir plānotā tikšanās Budapeštā ir atcelta. "Mēs atcēlām tikšanos ar prezidentu Putinu," Tramps sacīja, Baltajā namā tiekoties ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti. "Vienkārši man tas nešķita pareizi. Nebija sajūtas, ka mēs nonāksim tur, kur mums jānonāk. Tāpēc es to atcēlu, bet mēs to izdarīsim nākotnē," sacīja Tramps. Tramps 16. oktobrī bija paziņojis, ka drīzumā tiksies ar Putinu Budapeštā. Kā iespējamais tikšanās norises laiks tika minētas divas nedēļas.
Trampa atteikums tika pastiprināts ar ASV noteiktajām sankcijām pret divām lielākajām Krievijas naftas kompānijām "Rosneft" un "Lukoil", kā iemeslu minot Krievijas diktatora Vladimira Putina "atteikšanos izbeigt šo bezjēdzīgo karu" Ukrainā. "Ņemot vērā Putina atteikšanos izbeigt šo bezjēdzīgo karu, Finanšu ministrija nosaka sankcijas pret divām lielākajām Krievijas naftas kompānijām, kuras finansē Kremļa kara mašīnēriju," ASV finanšu ministrs Skots Besents.
“The Wall Street Journal” jau vēstīja, ka Trampa administrācija ir atcēlusi svarīgu aizliegumu, kas līdz šim liedza Ukrainai izmantot Rietumu ražotās tālās darbības raķetes, lai uzbruktu mērķiem Krievijā, vēsta . Šī lēmuma rezultātā Ukraina nu var uzbrukt militāriem mērķiem dziļi Krievijas teritorijā, tostarp izmantojot “Storm Shadow” raķetes.
Pirms tam par atteikšanos laist Putina lidmašīnu vēl kategoriskāk paziņoja Polija. Tās ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis paziņoja, ka neiesaka Putinam lidot caur Polijas gaisa telpu, citādi viņam draud nepatikšanas. "Es nevaru garantēt, ka Polijas tiesa neuzliks valdībai pienākumu pavadīt šādu lidmašīnu, lai aizdomās turēto personu nogādātu tiesā Hāgā,” paziņoja Sikorskis. Viņš atgādināja, ka Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) izdots orderis uzliek pienākumu visām dalībvalstīm arestēt Putinu, ja viņš nonāk to teritorijā. "Es domāju, ka Krievijas puse to labi zina. Un tāpēc, ja šis samits notiks, cerams, ar agresijas upura (Ukrainas – red.) piedalīšanos, Putina lidmašīnai tiks izvēlēts cits lidojuma maršruts," sacīja diplomāts.
Bijušais Polijas speciālo spēku komandieris, atvaļinātais ģenerālis Romans Polko pat izteicies, ka Polijas gaisa spēki var ne tikai likt nosēsties Putina lidmašīnai, bet pat to vajadzības gadījumā notriekt, vēsta izdevums “Super Express”. Polko sacīja, ka “ja lidmašīna neizpildīs viņu rīkojumus, kā tas ir paredzēts, [gaisa spēkiem] ir tiesības piespiest to nosēsties, pielietojot jebkādus nepieciešamos līdzekļus, un pat notriekt.”
Pilnīgi iespējams, drīzumā sekos Zaharovas komentārs arī par Polijas nacistisko būtību.