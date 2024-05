Šai nezālei piemīt apbrīnojamas spējas. Stāsta augu zinātājs

Lielās nātres preparāti labi iedarbojas pulvera formā. To var pievienot visam, ko dzerat, var pagatavot no tā tēju vai pieliet pulverim tikai mazliet silta ūdens, lai to varētu izdzert pāris malkos, kā es to daru. Nātre uzticami pilda savus pienākumus arī tad, ja to lieto kā tinktūru – 30 pilienus vienu vai divas reizes dienā.