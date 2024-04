Liela daļa savu vēža saslimšanas risku izvēlas nezināt. Kas jādara, lai neiekļūtu nāves statistikā?

Taču visiem zināms, ka veselība negaidīs. Latvijas sieviešu vidū, viens no izplatītākajiem audzējiem ir dzemdes kakla vēzis, ik gadu aptuveni 200 sievietes uzzina šo diagnozi. Mūsu valstī saslimstība un mirstība no šī audzēja joprojām ir viena no augstākajām Eiropā. Taču dzemdes kakla vēzis var neattīstīties, ja savlaicīgi tiek veiktas profilaktiskās pārbaudes.